Лечившемуся от COVID-19 москвичу принесли наркотики прямо в больницу

Находившемуся на лечении от коронавируса 37-летнему москвичу принесли наркотики прямо в больницу. Об этом сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

По словам собеседника газеты, несколько дней назад в одну из столичных больниц принесли посылку для пациента с коронавирусом. Мужчина оставил пакет и поспешил уйти. Позже сотрудники медицинского учреждения решили передать посылку пациенту, однако выяснилось, что тот уже выписался. Никаких контактов житель Москвы не оставил.

Тогда сотрудники больницы решили проверить пакет, надеясь, что какая-то информация о владельце будет внутри, однако их ожидания не оправдались. В пакете лежал небольшой сверток с подозрительным веществом. Медики посчитали находку подозрительной и заявили в полицию. Оперативники изъяли сверток и отправили его на экспертизу.

«В результате проведенных исследований установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство — МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)», — пояснил источник издания.

По данному факту организована проверка. Сотрудники полиции начали разыскивать пациента и посетителя, принесшего ему сверток с наркотическим веществом.

В ноябре жительницу Москвы госпитализировали с отравлением таллием — чрезвычайно токсичным веществом, которое относится к группе тяжелых металлов. Уточняется, что симптомы отравления появились у 30-летней женщины и ее супруга. Пара обратилась за медицинской помощью и сдала анализы, которые в итоге показали содержание ядовитого вещества в организме.