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В российских вузах рассказали о формате обучения после каникул

«Известия»: студенты в крупных российских городах перейдут на дистанционный режим обучения

Фото: Pixabay

Студенты многих российских высших учебных заведений в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, после окончания каникул перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом рассказали представители вузов «Известиям».

Как заявил ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов, учебный план этого вуза составлен так, что в период с 7 по 27 февраля будут проходить в основном только лекционные занятия. При этом практические занятия запланированы для тех, кто приехал на подготовительный факультет в этом учебном году.

В Московском государственном университете (МГУ) в ближайшие дни примут решение о проведении занятий для студентов. Так, формат обучения и и пропускную систему подберут для каждого факультета отдельно. В Уральском и Казанском федеральных университетах обучение запланировано в смешанном формате.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос о переводе всех школ России на удаленку из-за коронавируса. По его словам, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

Марина Совина
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