В ДНР сообщили о минировании 400 зданий

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали людей из 400 зданий из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Здания, о минировании которых сообщили в полицию, находятся в 16 населенных пунктах ДНР. Из-за угрозы взрывов из зданий пришлось эвакуировать 75 тысяч человек.

Обеспечением безопасности граждан и осмотром зданий на предмет взрывчатки занимаются около тысячи сотрудников МВД ДНР.

1 февраля мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что в администрации Киевского района Донецка было найдено взрывное устройство. Его обезвредили, никто не пострадал.