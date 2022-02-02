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В ДНР сообщили о минировании 400 зданий

В ДНР из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 400 зданий

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали людей из 400 зданий из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Здания, о минировании которых сообщили в полицию, находятся в 16 населенных пунктах ДНР. Из-за угрозы взрывов из зданий пришлось эвакуировать 75 тысяч человек.

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Обеспечением безопасности граждан и осмотром зданий на предмет взрывчатки занимаются около тысячи сотрудников МВД ДНР.

1 февраля мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что в администрации Киевского района Донецка было найдено взрывное устройство. Его обезвредили, никто не пострадал.

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Алиса Реброва
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