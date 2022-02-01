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В администрации района Донецка нашли взрывное устройство

В здании администрации Киевского района Донецка нашли взрывное устройство

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В здании администрации Киевского района Донецка нашли взрывное устройство. Оно было обезврежено, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин.

О минировании здания стало известно от анонимного источника. На место сразу выехали спецслужбы. Других подробностей происшествия глава городской администрации не привел.

28 января по Донецку прокатилась волна сообщений о минировании. В частности, речь шла о нескольких зданиях в Ворошиловском, Киевской и Калининском районах города. Однако тогда после проверки информация о минировании не подтвердилась.

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Варвара Кошечкина
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