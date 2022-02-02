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Мать сравнила дочь со стриптизершей из-за откровенного платья на выпускной

Мать назвала дочь стриптизершей из-за выпускного наряда с декольте и разрезом на бедре

Кадр: @loumayyy / TikTok

Девушка купила платье для выпускного вечера в школе и поделилась реакцией своей матери на обновку. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Луиза Мэй (Louise May) объяснила, что приобрела в интернет-магазине Asos красное платье длины миди с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре в честь школьного бала. Девушка отметила, что ее родительница, увидев этот наряд, сочла его чересчур откровенным и сравнила дочь со стриптизершей.

«Она сказала: "Это школьный выпускной, а не стриптиз-клуб". Я знаю, что, если бы я была более стройной, она бы не стала делать мне такие замечания и называть стриптизершей. Знаешь, мам, это все же твоя вина, что у твоего ребенка такие широкие бедра, так что это не моя проблема», — заявила блогерша.

Ролик стал вирусным и набрал 5,7 миллиона просмотров и 1,1 миллиона лайков. Пользователи сети поддержали Мэй в комментариях под постом. «Ты выглядишь великолепно в этом платье!», «Не слушай свою маму, ты выглядишь просто сногсшибательно в этом наряде!», «У тебя безупречная фигура, не стоит сомневаться в себе!», «Ты очень красивая!», «Тебе очень идет этот наряд!» — писали они.

Ранее в январе отличие платья на фото в сети от реальности разочаровало покупательницу. На размещенных кадрах Софи Джинджелл (Sophie Gingell) продемонстрировала желаемый наряд на сайте бренда Asos: бежевое мини-платье по фигуре с вырезами на боках, которые можно затягивать с помощью шнурков. Следом она показала фото, сделанное во время примерки. На снимке видно, что вырезы платья сместились на теле покупательницы так, что открыли ее бюстгальтер.

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Таисия Косинцева
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