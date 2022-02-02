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Названа минимальная стоимость комфортного отдыха в Египте в феврале

Для комфортного отдыха в Египте туроператоры посоветовали выбирать отели в закрытых бухтах

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Туроператоры назвали оптимальную стоимость туров на курортах Египта, расположенных в закрытых от ветра бухтах. Такую информацию приводит портал Tourdom.

Для комфортного отдыха в Шарм-эш-Шейхе в феврале эксперты посоветовали выбирать гостиницы в районе Наама Бэй, который находится в месте, укрытом от сильных ветров. «Это важно, ведь в феврале в Египте прохладно», — пояснили специалисты портала.

Семь ночей в пятизвездочном отеле Stella Di Mare обойдутся двоим путешественникам минимум в 130 тысяч рублей. Размещение вблизи другой бухты, Гарденс Бэй, в отеле Reef Oasis Blue Bay стоит более 154 тысяч рублей. Еще один вариант — бухта Шарм-эль-Майя, где средняя цена составляет 142 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что в рекламных объявлениях, размещенных в сети, можно встретить путевки в Египет и за 12,8 тысячи рублей на одного.

Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые дешевые заграничные направления для путешествий в феврале. Так, наиболее бюджетные авиабилеты туристы могут приобрести на курорты Египта из Москвы и обратно за 20,5 тысячи рублей. Проживание в отеле категории «три звезды» обойдется в 2,1 тысячи рублей за ночь.

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Мария Гейн
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