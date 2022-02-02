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Аудитория сериала «Эйфория» увеличилась вдвое

Аудитория «Эйфории» выросла почти на 100 процентов по сравнению с первым сезоном

Кадр: сериал «Эйфория»

Аудитория сериала Сэма Левинсона «Эйфория» увеличилась вдвое по сравнению с первым сезоном. Об этом сообщает Variety.

Число зрителей выросло почти на 100 процентов после выхода четвертой серии второго сезона. Она стала второй по популярности за всю историю проекта, этот эпизод посмотрели 3,2 миллиона человек. Предыдущие три серии собрали 13,1 миллиона зрителей.

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«Эйфория» — американская телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском мини-сериале. Премьера шоу состоялась 16 июня 2019-го. В июле того же года сериал был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 10 января 2022 года на HBO Max.

Звезда сериала Зендея предупредила поклонников о возросшем уровне откровенности в новом сезоне, способном вывести некоторых зрителей из зоны комфорта при просмотре. Она напомнила, что сериал предназначен для зрелой аудитории, так как в нем рассматриваются проблемы ментальных травм, употребления психотропных веществ, а также сексуальных домогательств. По мнению актрисы, новый сезон содержит более эмоциональные и откровенные эпизоды, которые могут вызвать тревогу и беспокойство у неподготовленного зрителя.

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Марина Погосян
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