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В Госдуме объяснили блокировку RT DE страхом Германии перед Россией

Депутат Бутина назвала причину блокировки RT в Германии отмазкой и запретом на свободу СМИ
Мария Бутина

Мария Бутина. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина объяснила блокировку RT DE в Германии страхом страны перед Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«На самом деле — подмена понятий и чистая политика. Если даже что-то было с бумагами не так, можно было предложить внести правки, а не рубить вещание альтернативной "генеральной линии" Запада точки зрения на корню», — заявила депутат.

Бутина назвала причину, по которой якобы Германия запретила вещание телеканала, отмазкой и подчеркнула, что это совершенно недостойно. «Так бы и сказали: "мы не хотим свободы СМИ в Европе, не хотим слышать Россию, мы ее боимся, потому что она права», — резюмировала она.

Ранее немецкая комиссия по надзору за СМИ (MABB) запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии. При этом указывается, что каналом RT DE не было ни получено, ни запрошено разрешение. Расследование в отношении телеканала в Германии началось еще 17 декабря 2021 года. Спустя несколько дней MABB потребовала снять RT DE с вещания в Европе, а оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился этому требованию.

Марина Совина
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