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Названа отнимающая пять лет жизни ошибка в детстве

Диетолог Тутельян «Известиям»: нарушение питания в детстве отнимает пять лет жизни

Фото: Pixabay

Главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян в беседе с «Известиями» назвал ошибки питания в детстве, отнимающие пять лет жизни.

По словам эксперта, нарушение питания в первый год жизни — это отнятые два с половиной года ожидаемой продолжительности жизни человека. «В дошкольном, школьном возрасте мы теряем еще два с половиной года. Надо повышать общую культуру питания», — сказал он, добавив, что у половины населения нашей страны отмечается дефицит отдельных витаминов, у 30 процентов — поливитаминная недостаточность.

Также диетолог отметил, что полноценное питание может помочь зараженному COVID-19. Оно должно удовлетворять все потребности человека в пищевых и биологически активных веществах. «Это база, из которой формируется прочный иммунитет, адаптационный потенциал, помогающий организму сопротивляться любым неблагоприятным факторам, включая вирусы», — сказал он.

Ранее Тутельян назвал самые вредные и полезные продукты во время пандемии COVID-19. При проблемах с желудочно-кишечным трактом академик призвал употреблять больше квашеной капусты. Пациентам с нарушенной микрофлорой кишечника следует есть больше кисломолочных продуктов, особенно простоквашу и йогурты, заявил специалист.

Марина Совина
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