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Арестованного по обвинению в насилии футболиста МЮ выпустили под залог

Футболиста МЮ Гринвуда выпустили под залог после ареста по делу о физическом насилии

Фото: Reuters

Футболиста «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, которого обвиняют в применении физического насилия по отношению к его девушке, выпустили под залог. Об этом сообщает BBC.

Об освобождении спортсмена из-под ареста стало известно в среду, 2 февраля. Сумма залога не уточняется.

Ранее сообщалось, что руководство МЮ приняло решение отстранить футболиста от игр и тренировок на неопределенный срок. В клубе отметили, что знают о ситуации, но отказались комментировать ее до выяснения всех фактов.

30 января девушка Гринвуда, британская модель Гарриет Робсон обвинила его в физическом насилии. Она выложила несколько фотографий со следами побоев. Девушка показала рассеченную губу, а также несколько синяков и кровоподтеков на разных частях тела. «Для всех тех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон. Также модель опубликовала несколько аудиозаписей, на которых футболист грубо общается с ней на повышенных тонах.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он провел в составе манкунианцев 24 матча во всех турнирах. В активе футболиста шесть голов и две результативные передачи.

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Дарья Коршунова
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