Обвиненного в насилии футболиста «Манчестер Юнайтед» отстранили от игр

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации с форвардом Мэйсоном Гринвудом. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Футболиста отстранили от игр и тренировок на неопределенный срок. В клубе отметили, что знают о ситуации, но отказались комментировать ее до выяснения всех фактов.

Ранее 30 января девушка Гринвуда, британская модель Гарриет Робсон обвинила его в физическом насилии. Она выложила несколько фотографий со следами побоев. Девушка показала рассеченную губу, а также несколько синяков и кровоподтеков на разных частях тела. «Для всех тех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон. Также модель опубликовала несколько аудиозаписей, на которых футболист грубо общается с ней на повышенных тонах.

20-летний Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он провел в составе манкунианцев 24 матча во всех турнирах. В активе футболиста шесть голов и две результативные передачи.