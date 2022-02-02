Россияне получили срок за похищение и ограбление наркомана

В Хабаровском крае суд приговорил к пяти с половиной и шести с половиной годам колонии особого режима двух россиян, похитивших и ограбивших наркомана. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 30 марта 2021 года разбойники приметили мужчину, который искал закладку (тайник с наркотиком). Они попросили его сесть к ним в машину, но тот, заподозрив неладное, пустился наутек и спрятался в административном здании неподалеку. Бандиты проявили терпение, дождались, когда он выйдет, и тогда накинулись на него.

Россиянина против воли усадили в салон, заблокировали двери и несколько раз сильно ударили, чтобы подавить волю к сопротивлению. Позже у него отобрали сумку с находившимся внутри имуществом. Как сообщает РИА Новости, от россиянина требовали передать банковские карты и сообщить пин-код и пароли от телефонов.

В какой-то момент один из похитителей покинул машину, и тогда заложник сумел выбраться из салона и сбежать. После случившегося он обратился в органы правопорядка. СКР возбудил и расследовал уголовное дело о похищении человека и грабеже. Злоумышленники были задержаны. Своей вины в инкриминируемом преступлении они не признали.

28 января сообщалось, что на западе Москвы трое неизвестных избили 40-летнего мужчину и забрали у него ключи от машины.