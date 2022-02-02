Россияне высмеяли квартиру с золотыми обоями и колоннами

В одном из престижных жилых комплексов в центре Новосибирска выставили на продажу квартиру с золотыми обоями и колоннами. «Богатый» интерьер жилища высмеяли пользователи сети. Фотографии объекта опубликовал городской портал NGS.ru.

На снимках видно, что трехкомнатная квартира буквально напичкана громоздкой «дворцовой» мебелью с позолотой, тяжелыми люстрами, картинами и домашними растениями. В одной из комнат обои золотого цвета, также позолоту можно найти в ванной.

Люксовую квартиру общей площадью больше 131 квадратного метра оценили в 21 миллион рублей. Отмечается, что собственники готовы передать будущим хозяевам итальянский кухонный гарнитур, холодильник и оба спальных гарнитура.

Пользователи сети оставили множество ехидных комментариев к новости о продаже жилища. «Какой колхоз жесткий. Ремонт с начала постройки дома, похоже, но в конце 2000-х уже были и нормальные. Видимо, хозяева застряли в 90-х по вкусу», — отметил один из читателей. «Тьфу, срамота, еще и цветы искусственные в вазонах, где они понабрались такой пошлости», — добавил другой. «В каком надо быть неадеквате, чтобы забахать такой ремонт», — поразился третий. Адекватной пользователи сочли лишь стоимость квартиры.

Ранее россияне высмеяли квартиру с неповторимыми интерьерами из 90-х, выставленную на продажу в Барнауле. Жилое помещение напичкано громоздкой мебелью, коврами и картинами в золоченых рамах, при этом расположено оно в панельной многоэтажке.