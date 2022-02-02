В Минобороны Великобритании призвали готовиться к ядерной войне в космосе

Космос в будущем станет ключевой ареной борьбы сверхдержав, самую большую угрозу будут представлять космические ядерные ракеты. К такому выводу пришли представители Минобороны Британии, свои опасения они отразили в специальном ведомственном докладе.

В докладе британские военные описали сценарий войны в космосе как «состояние постоянного конфликта». «Космическое пространство может быть подвергнуто широкому спектру угроз: от элементов радиоэлектронной борьбы до применения кинетического оружия», — считает оборонное ведомство.

Минобороны Великобритании назвало Китай и Россию главными геополитическими соперниками стран Запада, которые могут использовать весь комплекс вооружений для «перехвата и использования спутниковой связи и угрозы и потенциального уничтожения британских космических систем». По их мнению, эти страны представляют собой серьезного противника, поэтому эксперты призвали готовиться к сдерживанию будущих космических угроз.

Британское военное руководство рассматривает возможности улучшения Skynet — комплекса космических разведывательных спутников. Предполагается, что такая мера превентивной обороны поможет отследить и вовремя отреагировать на «действия, которые противоречат интересам [западных стран] в космическом пространстве».

Военные эксперты в качестве примера упомянули в докладе российские испытания противоспутникового оружия, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. По их мнению, Россия уже делает шаги по размещению вооружения в космосе, и на это нужно реагировать.

12 января глава шведской спецслужбы SÄPO Шарлотта фон Эссен выделила Россию и Китай как главные космические угрозы. По ее словам, конфликт может начаться с атаки на спутниковые навигационные системы, что станет серьезной проблемой для стран в настоящее время.