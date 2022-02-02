Россияне массово захотели отдохнуть как Сталин

Российские туристы массово заинтересовались и захотели отдохнуть на одном из любимых курортов советского лидера Иосифа Сталина, сочинской «Мацесте». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал врач-физиотерапевт курорта Александр Михайлов, большим спросом пользуются сероводородные ванны, которые в 2021 году стали самой популярной оздоровительной процедурой в бальнеологической лечебнице. Всего за год врачи провели 208 тысяч сеансов.

«Известные люди приезжают к нам, спрашивают, в какой именно ванне принимали процедуры Сталин или [генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид] Брежнев, на каком топчане они отдыхали. Это для них такой же показатель качества», — отметил Михайлов.

Врач добавил, что у Сталина были проблемы со здоровьем — в 37 лет после пребывания в заполярной Туруханской ссылке он заработал суставный ревматизм. Впервые советский лидер приехал в «Мацесту» в 1920-х годах по рекомендации народного комиссара СССР Анастаса Микояна.

«Я успел принять уже две ванны. Думаю принять ванн десять. Погода хорошая. Я теперь только начинаю чувствовать разницу между Нальчиком и Сочи в пользу Сочи. Думаю серьезно здесь поправиться», — писал он в одном из писем жене.

Ранее в сентябре 2021 года россиянам рассказали об отдыхе президента Владимира Путина в Сибири и предложили отправиться в поход в тайгу. Туристам доступны разные форматы активных путешествий — пешие походы, сплавы по рекам, экотуризм в национальных парках, рыболовные и охотничьи туры.