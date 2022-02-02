Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Союз Украины, Польши и Британии оценили фразой «дальше "говорильни" не пойдет»

Посол РФ в Лондоне Келин о союзе Украины, Польши и Британии: дальше «говорильни» не пойдет
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Российский совет по международным делам

Посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» оценил создание союза между Украиной, Польшей и Великобританией фразой «дальше говорильни не пойдет».

Он отметил, что раньше разговоров о создании альянса не было, и скорее всего, в Лондоне узнали об этом «только вчера». По словам дипломата, речь идет не о подмене членства Украины в НАТО и Европейском союзе (ЕС), а о сколачивании небольших треугольников, которыми «всегда славилась Восточная Европа».

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
США и НАТО ответили на предложения России по безопасности. Запад отказался идти на уступки и сделал встречные предложения
США и НАТО ответили на предложения России по безопасности.Запад отказался идти на уступки и сделал встречные предложения
27 января

В качестве примера Келин привел Вышеградскую группу, созданную в 1991 году, куда входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, а также Организацию за демократию и экономическое развитие при участии Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии (ГУАМ). Последнюю посол назвал «абсолютно нерабочей площадкой».

«Вот сейчас пошли такими мелкими треугольниками: Люблинский треугольник (Польша, Литва, Украина), вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше "говорильни" такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. Планируется, что договоренности между странами будут закреплены во время визитов в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, целью сотрудничества с Польшей и Великобританией станет обеспечение региональной безопасности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия призвала выполнять Минские соглашения в полном объеме
В России появился новый способ расплачиваться на маркетплейсах
По делу об ограблении вдовы Александра Градского задержан второй подозреваемый
Названа выгода Великобритании и Польши от альянса с Украиной
Союз Украины, Польши и Британии оценили фразой «дальше "говорильни" не пойдет»
В Госдуме назвали причины появления стай бродячих собак в российских городах
В России предрекли появление нового хакерского объединения вместо REvil
США оценили действия России по деэскалации кризиса вокруг Украины
Девушка провалилась в люк на первом свидании на глазах у ухажера
Длинный стол Путина впечатлил премьера Венгрии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.