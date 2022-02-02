Союз Украины, Польши и Британии оценили фразой «дальше "говорильни" не пойдет»

Посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» оценил создание союза между Украиной, Польшей и Великобританией фразой «дальше говорильни не пойдет».

Он отметил, что раньше разговоров о создании альянса не было, и скорее всего, в Лондоне узнали об этом «только вчера». По словам дипломата, речь идет не о подмене членства Украины в НАТО и Европейском союзе (ЕС), а о сколачивании небольших треугольников, которыми «всегда славилась Восточная Европа».

В качестве примера Келин привел Вышеградскую группу, созданную в 1991 году, куда входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, а также Организацию за демократию и экономическое развитие при участии Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии (ГУАМ). Последнюю посол назвал «абсолютно нерабочей площадкой».

«Вот сейчас пошли такими мелкими треугольниками: Люблинский треугольник (Польша, Литва, Украина), вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше "говорильни" такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. Планируется, что договоренности между странами будут закреплены во время визитов в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, целью сотрудничества с Польшей и Великобританией станет обеспечение региональной безопасности.

