В России появился новый способ расплачиваться на маркетплейсах

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что у граждан появился новый способ расплачиваться на маркетплейсах. Теперь они смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг с помощью приложения «Госключ», сообщает РИА Новости.

Чернышенко заявил, что с 1 февраля пользователи «Госключа» могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе. Для этого следует привязать учетную запись портала Госуслуг со своим профилем на торговой площадке. Это увеличит доверие между гражданами при совершении онлайн-покупок.

Вице-премьер анонсировал, что в будущем все сделки на маркетплейсах будут осуществляться только с использованием мобильной электронной подписи в «Госключе». «Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий», — заключил он.