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В России появился новый способ расплачиваться на маркетплейсах

Чернышенко: пользователям «Госключа» стали доступны покупки на маркетплейсах с 1 февраля

Фото: Pixabay

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что у граждан появился новый способ расплачиваться на маркетплейсах. Теперь они смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг с помощью приложения «Госключ», сообщает РИА Новости.

Чернышенко заявил, что с 1 февраля пользователи «Госключа» могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе. Для этого следует привязать учетную запись портала Госуслуг со своим профилем на торговой площадке. Это увеличит доверие между гражданами при совершении онлайн-покупок.

Вице-премьер анонсировал, что в будущем все сделки на маркетплейсах будут осуществляться только с использованием мобильной электронной подписи в «Госключе». «Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий», — заключил он.

Марина Совина
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