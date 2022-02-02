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В России раскритиковали поведение западных дипломатов в Совбезе ООН

Дипломат Клепацкий: риторика США в адрес РФ выходит за пределы дипломатического языка

Фото: Loey Felipe/ Globallookpress.com

Почетный профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий раскритиковал поведение западных дипломатов во время заседания Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул в беседе с радио Sputnik, что риторика США в адрес Москвы и голословные обвинения выходят за пределы дипломатического языка.

Дипломат указал, что постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на то, что было сказано партнером, поэтому говорить о его «атаке» нет никаких причин. Он напомнил, что ответное слово предусматривается протоколом, и это нормальная ситуация, если речь идет о споре.

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«Уже довольно приличное время американцы — неважно, в Госдепе, в прессе или где-то еще — не выдерживают каких-то норм приличного общества, они могут сказать все что угодно. Это совершенно мерзкая форма поведения, и они при этом называют себя "цивилизованным миром"», — выразил мнение Клепацкий.

Он добавил, что американские дипломаты присвоили «дикую» форму общения и позволяют себе не считаться с приличиями и нормами международной вежливости.

Ранее The Washington Post сообщила, что словесная перепалка, которая разгорелась между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы. Российский дипломат резко отреагировал на заявление американской коллеги о безосновательных попытках России выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы получить повод для нападения. Позже стороны заявили о готовности разрешить конфликт дипломатическим путем, однако ни одна из них пока не проявила желание пойти на уступки.

Марина Совина
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