Звезда «Аншлага» рассказал о жизни на две семьи

Юморист Владимир Данилец из комик-дуэта «Кролики» рассказал, что какое-то время жил на две семьи. Звезда юмористической телепередачи «Аншлаг» начал встречаться со второй женой Людмилой еще до развода с первой. Об этом он рассказал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Я встретил Люду (вторую жену), еще когда был женат. Это была действительно настоящая любовь, которая до сих пор. Мы три года с ней тихонечко встречались», — отметил Данилец, добавив, что Людмила ради него тоже ушла от мужа.

По его словам, в отношениях с первой супругой Майей в какой-то момент начались скандалы. Тогда юморист понял, что счастливого брака у них быть не может. Также он признался, что жена не верила в успех дуэта «Кролики», в котором Данилец выступал вместе со своим партнером Владимиром Моисеенко. «Ей больше нравился Жванецкий, Задорнов, Карцев. И она мне говорила: "Вот это артисты. А что вы там с Вовкой делаете? Непонятно вообще что"», — вспомнил Данилец.

Комик отметил, что Майя о его отношениях с Людмилой узнала не сразу. «Потом, конечно, [узнала], "добрые" люди всегда есть. Конечно, ей рассказали. После этого был очень серьезный разговор», — рассказал Данилец. По его словам, первая супруга поняла его. Юморист считает, что сделал все правильно, поскольку жить дальше вместе им было просто невозможно.

После развода Майя уехала в Израиль и живет там. «Мы с ней не встречаемся, я ей не звоню. Борь (обратился он к ведущему программы Борису Корчевникову. — прим. "Ленты.ру"), уходя — уходи», — подытожил Данилец. В заключение он сказал, что сейчас счастлив в браке с Людмилой.

Ранее руководитель и ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая пожаловалась на проблемы артистов передачи, вызванные пандемией коронавируса. Она подчеркнула, что из-за недостатка концертов звезды «Аншлага» пребывают в стрессе. Телеведущая также рассказала, что у юмористов бывают денежные трудности.