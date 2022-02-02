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Россиянин похитил дочь знакомой и потребовал вернуть долг

В Курской области задержан мужчина, похитивший дочь у задолжавшей ему знакомой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Курской области полиция задержала 42-летнего россиянина, который похитил дочь у своей знакомой, требуя вернуть долг. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Зарубина.

По версии следствия, 4 декабря обвиняемый вместе с двумя приятелями пришел домой к женщине, задолжавшей одному из них деньги.

Там злоумышленник встретили 19-летнюю дочь россиянки, и, угрожая ножом, похитил девушку, надеясь получить долг. Чтобы скрыться от полиции, мужчина перевозил жертву с адреса на адрес, но вскоре был задержан правоохранителями.

Девушку освободили, она не пострадала. Задержанного обвинили по пунктам «а», «в», «г» и «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений с угрозой применения насилия, с применением оружия»). Он заключен под стражу.

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Мария Рубникович
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