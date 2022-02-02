Программа «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» начала набор слушателей

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начала набор слушателей нового потока образовательной программы «Женщина-лидер», которая реализуется совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС РФ. Впервые с момента ее старта в 2020 году она будет международной – участниками программы будут не только жительницы России, но и живущие за рубежом соотечественницы. Партнером международной программы выступает Россотрудничество. Подать заявку на участие в программе можно на сайте ЖенщинаЛидер.рф.

«Женщина-лидер» является образовательной программой в сфере развития личности и ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть успешным. Цель программы – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач России и продвигать женскую повестку в мире. Обучение нового потока будет проходить с апреля по август 2022 года.

Образовательная программа «Женщина-лидер» стартовала в сентябре 2021 года, о планах ее запуска впервые заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» осенью 2020 года председатель Совета Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Выпускницами программы стали более 400 женщин-лидеров. В составе команд они разработали 72 социально-ориентированных проекта, направленных на улучшение жизни в своих регионах. Это проекты, которые помогут развитию внутреннего туризма и малых городов, популяризации здорового образа жизни, развитию и поддержке детей и молодежи, людей «серебряного возраста» и женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию.

«В условиях современной постпандемийной реальности в мире растет запрос на участие женщин во всех сферах жизни общества: цифровой экономике, промышленности, продвижении социальных инноваций, международной кооперации и развитии территорий. Ведь женщины, со свойственной им эмпатией, развитым эмоциональным интеллектом, креативностью, уже сейчас готовы предлагать и предлагают новые управленческие решения и проекты. И это подтверждает высокий интерес к нашей программе в рамках Третьего Евразийского форума, успешный опыт проведения уже трех потоков на федеральном и региональном уровнях, ее востребованность и своевременность. Программа «Женщина-лидер» помогает слушательницам не только прокачать лидерские компетенции и навыки, но также узнать и использовать практики, которые помогут сохранить физическое, психологическое здоровье, соблюдать баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью, что подчас является также очень серьезной проблемой у занятых и активных женщин-управленцев», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Она добавила, что подать заявку и стать участницами программы «Женщина-лидер» в 2022 году смогут граждане России, проживающие как на территории нашей страны, так и за рубежом, в возрасте 25-55 лет. Они должны иметь непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет и быть заинтересованы в развитии собственного лидерского потенциала, а также в создании реального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране.

Организаторы программы планируют, что в 2022 году слушателями международного потока станут порядка 150 участниц из России и зарубежных стран, старт обучения запланирован на весну текущего года.

Программа «Женщина-лидер» проходит в смешанном офлайн и онлайн-формате в течение четырех месяцев. В этом году программа будет состоять из шести модулей, которые включат в себя образовательные сессии, выступления спикеров и межмодульную работу. В нее входят командные сессии с кураторами, самостоятельная работа участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары.

За время обучения слушательницы научатся принципам и основам социального проектирования – в составе команд участниц они не только разработают, но и приступят к реализации социальных проектов, направленных на помощь людям, развитие территорий. Также участники программы познакомятся с основами и инструментами персонального и командного лидерства. Особенностью образовательной программы в 2022 году будут два новых трека: «Ресурсное состояние лидера» и «Цифровая трансформация».

