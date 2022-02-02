Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам разъяснили новые правила въезда в Марокко

Для въезда в Марокко россияне должны иметь при себе документ о вакцинации и ПЦР-тест

Фото: Shutterstock

Правительство Марокко разъяснило российским путешественникам, планирующим отдых в королевстве, новые правила въезда в страну с 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно нововведениям, отправляющиеся в африканскую страну туристы, включая россиян, должны иметь при себе документ о вакцинации от COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до посадки в самолет. Кроме того, по прибытии в любой из аэропортов королевства пассажирам необходимо пройти экспресс-исследование на антиген.

Также власти Марокко ввели выборочное проведение ПЦР-тестов для групп туристов, въезжающих в страну. Для этой процедуры правительство поручило развернуть необходимое оборудование, задействованы людские, медицинские, административные и относящиеся к сфере безопасности ресурсы.

Ранее стало известно, что с 7 февраля Марокко снова возобновляет авиасообщение с Россией. Уточняется, что данное решение принято на основе рекомендаций научно-технической комиссии и с учетом текущей эпидемиологической ситуации в королевстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Опубликован ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Бастрыкин взял на контроль дело сломавшего руку оперативнице инспектора ГИБДД
Инфекционист назвал симптомы нового подвида омикрон-штамма
Винер-Усманова ответила на слова украинской гимнастки о нечестной борьбе России
Предсказывающий весну сурок внезапно умер прямо перед днем сурка
Венедиктов обратился к Путину после угроз Кадырова журналистам
Крупнейший в мире фонд сообщил о самом большом в истории оттоке средств
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Марокко
Насильник с ножом надругался над 52-летней женщиной на улице в Москве
Шайа ЛаБаф впервые станет отцом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.