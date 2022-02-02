Небензя назвал провокацией созванное США заседание Совбеза ООН по Украине

Организованное по инициативе Вашингтона заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине можно считать провокацией, равнозначной призыву к войне, рассказал постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, пишет ТАСС.

Провокация и призыв к войне

На пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе, он уточнил, что Украина теперь является геополитической картой США в отношениях с Москвой. Небензя считает, что американское руководство в урегулировании кризиса не заинтересовано.

Встреча, которую созвали США, то, как вчера они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Политик назвал созванное Вашингтоном и прошедшее в понедельник, 31 января, заседание Совбеза провокацией.

Ни слова о Минских соглашениях

Постпред России при ООН отметил, что Вашингтону, если он хочет разрешения кризиса, следовало бы обратить внимание Киева на исполнение Минских соглашений «пакетом, а не по частям». По его словам, если США желают мира на Украине, то «должны искренне работать, поощрять и даже заставлять Киев выполнять соглашения, под которым он подписался».

Почему мы не можем договориться по Украине? Потому что Украина стала геополитической картой в наших отношениях как с США, так и некоторыми другими западными странами Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Небензя напомнил, что на заседании представитель США Линда Томас-Гринфилд ни словом не упомянула о Минских соглашениях, что «само по себе показательно». Москва готова сотрудничать с американским руководством, а нынешнее состояние отношений двух держав — выбор США, указал он. США сократили взаимодействие до тех областей, где есть общие интересы, либо выгода Вашингтона, считает политик.

Небензя напомнил, что Минские соглашения — пакет, который должен привести к урегулированию кризиса, но Украина не сделала «ни одного движения» в этом направлении.

К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Острая тема

Американская газета The Washington Post написала, что словесная перепалка, разгоревшаяся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации, стала острейшей за последние годы.

Российский дипломат резко отреагировал на слова американской коллеги о безосновательных попытках Москвы выставить Украину и Запад агрессорами, чтобы якобы получить повод для «вторжения». Позже стороны заявили о готовности разрешить конфликт дипломатическим путем, однако никто не проявил желание пойти на уступки.

Заседание Совбеза ООН

Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации на юго-востоке Украины. Инициатором выступил Вашингтон, который предложил обсудить «агрессию» России в сторону Украины, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле заявили, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Россия не собирается нападать на другие государства. Президент России Владимир Путин назвал подобные заявления Запада алармистскими.