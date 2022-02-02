В Госдуме попросили главу МВД ускорить выдачу справок врачам

Глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность приоритетной выдачи справок об отсутствии либо погашении судимости для врачей. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в комитет зачастую обращаются работодатели. По действующим нормам им необходимы справки из МВД об отсутствии либо погашении судимости, добавил Нилов. «Справка готовится месяц. Но в нынешних условиях работник-то в медучреждение не просто требуется, а уже сейчас, немедленно», — подчеркнул парламентарий.

Он предложил главе МВД предусмотреть механизм приоритетного рассмотрения заявок на быструю выдачу таких справок врачам. Нилов также выразил уверенность, что приемлемые варианты всегда можно найти.

Ранее Нилов предложил не уничтожать изъятую из обращения еду, а передавать нуждающимся. Речь идет не столько про санкционную продукцию, сколько о конфискованных или изъятых из обращения продуктах, которые еще пригодны для употребления в пищу, отметил депутат.