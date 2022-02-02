Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме попросили главу МВД ускорить выдачу справок врачам

Депутат Нилов попросил главу МВД Колокольцева ускорить выдачу справок медикам

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность приоритетной выдачи справок об отсутствии либо погашении судимости для врачей. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в комитет зачастую обращаются работодатели. По действующим нормам им необходимы справки из МВД об отсутствии либо погашении судимости, добавил Нилов. «Справка готовится месяц. Но в нынешних условиях работник-то в медучреждение не просто требуется, а уже сейчас, немедленно», — подчеркнул парламентарий.

Он предложил главе МВД предусмотреть механизм приоритетного рассмотрения заявок на быструю выдачу таких справок врачам. Нилов также выразил уверенность, что приемлемые варианты всегда можно найти.

Ранее Нилов предложил не уничтожать изъятую из обращения еду, а передавать нуждающимся. Речь идет не столько про санкционную продукцию, сколько о конфискованных или изъятых из обращения продуктах, которые еще пригодны для употребления в пищу, отметил депутат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Испанская газета опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
В ЛНР раскрыли планы Киева по наступлению в Донбассе
Глава Роспотребнадзора назвала долю заражений омикроном в Москве
Обнародована позиция по США по неделимости безопасности
Премьер Эстонии обвинила Россию в использовании советской тактики
В НАТО обвинили Россию в разрушении доверия по вопросам безопасности
У Ивана Краско диагностировали неизлечимую болезнь
Названа доля отечественного сыра в России
Выступавший против ковид-сертификатов российский мэр заразился коронавирусом
Выгнавший голым в 20-градусный мороз ребенка россиянин получил два года колонии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.