Пентагон допустил отправку американских военных на Украину

Соединенные Штаты могут отправить американские военные силы в Европе на Украину, заявил представитель Пентагона контр-адмирал ВМФ США Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации. Мы этого не исключаем», — рассказал Кирби. Целью переброски военных частей США он назвал содействие эвакуации и подчеркнул, что они не будут участвовать в боевых действиях. «Наши силы способны выполнять различные миссии», — сказал контр-адмирал.

Кирби оценил текущую ситуацию в Европе как требующую усиления восточного фланга НАТО. Для этих целей Соединенные Штаты уже анонсировали отправку дополнительных военных сил в Польшу, Румынию и Германию.

Пентагон также отдал приказ о привидении в повышенную боевую готовность еще нескольких тысяч солдат армии США. Из источников в американских СМИ следует, что все действия командования направлены на то, чтобы удержать Россию от нападения на Украину и предотвратить войну в Восточной Европе.

Информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину тиражируется американскими СМИ с осени 2021 года. Со временем ее активно подхватили политики, а многие страны НАТО стали снабжать Киев оружием для защиты от «вторжения». Ранее Кирби рассказал, что администрация США не видит шагов со стороны Москвы по деэскалации ситуации вокруг Украины.