Россияне массово начали искать билеты на Бали после его открытия для туристов
Россияне массово начали искать авиабилеты на Бали на фоне сообщений об открытии курорта для российских туристов, вакцинированных «Спутником V», с 4 февраля. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, 31 января был зафиксирован рост популярности билетов в Индонезию в 5,5 раза, однако 1 февраля варианты перелета по данному направлению искали уже в два раза чаще, чем в среднем с 17 по 30 января. По мнению экспертов, снижение интереса к Бали после резкого всплеска объясняется тем, что, хотя остров и открывается для российских путешественников, пятидневный карантин при въезде не отменен.
Слова специалистов подтверждаются результатами опроса, которые показали, что половина россиян (51 процент) не готовы пребывать в карантине в чужой стране ради отпуска за границей. При этом примерно каждый пятый турист (22 процента) согласен на пять-семь дней изоляции, если поездка будет продолжительной.
Ранее сообщалось, что остров Бали с 4 февраля откроет границы для россиян, прошедших полную вакцинацию «Спутником V». Отмечается, что отдыхающим все равно придется соблюдать карантин, однако его срок сокращен с семи до пяти дней. Покидать популярный курорт и путешествовать по стране будет запрещено.