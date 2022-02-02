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Россияне массово начали искать билеты на Бали после его открытия для туристов

«Туту.ру» сообщили о резком росте интереса к Бали после информации об открытии острова

Фото: Globallookpress.com

Россияне массово начали искать авиабилеты на Бали на фоне сообщений об открытии курорта для российских туристов, вакцинированных «Спутником V», с 4 февраля. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 31 января был зафиксирован рост популярности билетов в Индонезию в 5,5 раза, однако 1 февраля варианты перелета по данному направлению искали уже в два раза чаще, чем в среднем с 17 по 30 января. По мнению экспертов, снижение интереса к Бали после резкого всплеска объясняется тем, что, хотя остров и открывается для российских путешественников, пятидневный карантин при въезде не отменен.

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Слова специалистов подтверждаются результатами опроса, которые показали, что половина россиян (51 процент) не готовы пребывать в карантине в чужой стране ради отпуска за границей. При этом примерно каждый пятый турист (22 процента) согласен на пять-семь дней изоляции, если поездка будет продолжительной.

Ранее сообщалось, что остров Бали с 4 февраля откроет границы для россиян, прошедших полную вакцинацию «Спутником V». Отмечается, что отдыхающим все равно придется соблюдать карантин, однако его срок сокращен с семи до пяти дней. Покидать популярный курорт и путешествовать по стране будет запрещено.

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Валентина Процкова
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