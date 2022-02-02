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Популярный курорт откроет границы для вакцинированных «Спутником V» россиян

Бали с 4 февраля откроет границы для россиян, вакцинированных от COVID-19 «Спутником V»

Фото: Pixabay

Остров Бали с 4 февраля откроет границы для россиян, вакцинированных препаратом от COVID-19 «Спутник V». Об этом ТАСС рассказал источник в Джакарте.

«Власти приняли решение с 4 февраля открыть курорт, который будет также доступен для россиян», — заявил он, добавив, что одним из обязательных требований въезда в страну является полная вакцинация.

Также уточняется, что Индонезия разрешает прибытие иностранцев, которые получили обе дозы «Спутника V». При этом туристам все равно придется сидеть на карантине, однако его срок сокращен с семи до пяти дней. Покидать популярный курорт и путешествовать по стране будет запрещено.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали оптимальную стоимость авиабилетов на Бали. Перелет в обе стороны в экономклассе по маршруту Москва — Денпасар с вылетом из столичного аэропорта Домодедово обойдется туристу от 56,5 тысячи рублей. В стоимость билета входит провоз ручной клади и багажа (25 килограммов). За проезд в бизнес-классе средняя цена авиабилетов в обе стороны составляет 241,4 тысячи рублей.

Марина Совина
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