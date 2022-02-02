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Одноклубник Овечкина описал вредную привычку хоккеиста

Игрок «Вашингтона» Эллер рассказал, что Овечкин всегда берет в самолет сэндвич в Subway

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Ларс Эллер рассказал о вредной привычке капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит The Athletic.

«Каждый раз, когда мы садимся в самолет, он всегда берет в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич. Каждый раз он заходит в самолет, садится и начинает есть этот огромный острый итальянский сэндвич», — описал привычку одноклубника хоккеист. Он добавил, что в самолете для команды организовано меню с правильной пищей, однако Овечкин всегда делает по-своему.

Летом 2020 года защитник «Вашингтона» Джон Карлсон рассказал о странной просьбе Овечкина во время совместного ужина. По словам хоккеиста, его удивило, что россиянин захотел приправить пасту кетчупом.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он помог «Кэпиталс» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли.

Анастасия Борисова
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