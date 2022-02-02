Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа причина остановки канатной дороги на «Красной Поляне»

Канатная дорога на курорте «Красная Поляна» в Сочи остановилась из-за сбоя в программе

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Причиной остановки канатной дороги на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи назвали сбой в работе программы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно, из-за сбоя программы остановилась», — рассказал источник агентства. По словам очевидцев, в настоящий момент спасатели начали снимать туристов с канатной дороги по веревке.

Канатная дорога на «Красной Поляне» остановилась в среду, 2 февраля. По предварительным данным, на ней могли находиться 40 человек. Информации о пострадавших нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
США перебросят тысячи военных к границам России
Москвич нашел способ увеличить этажность квартиры
Британца посадили на 40 лет за убийство бывшей девушки и ее сына-аутиста
Люди с покрытыми тату телами назвали самые болезненные места для рисунков
Стало известно о массовом желании россиян получить вакцину за границей
Осужденные в России по делу об аргентинском кокаине обжаловали приговор
Попова оценила опасность «стелс-омикрона» для России
Россияне назвали главные источники средств на покупку жилья
Охотник застрелил годами похищавшего скот огромного аллигатора
Европа собралась усложнить ситуацию с новым налогом для России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.