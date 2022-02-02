Названа причина остановки канатной дороги на «Красной Поляне»

Причиной остановки канатной дороги на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи назвали сбой в работе программы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможно, из-за сбоя программы остановилась», — рассказал источник агентства. По словам очевидцев, в настоящий момент спасатели начали снимать туристов с канатной дороги по веревке.

Канатная дорога на «Красной Поляне» остановилась в среду, 2 февраля. По предварительным данным, на ней могли находиться 40 человек. Информации о пострадавших нет.