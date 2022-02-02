Пушков обвинил Зеленского в обмане

Сенатор Алексей Пушков заявил, что память президента Украины Владимира Зеленского отличается избирательностью в отношении электората, интересы которого он должен защищать на посту главы государства. Об этом член Совфеда написал в Telegram.

По словам парламентария, Зеленский, который якобы забыл, кто подписался на Минские соглашения, таким образом выражает к ним свое отношение. Вместе с тем сенатор обвинил президента Украины в обмане.

«А Зеленский помнит свои предвыборные обещания? И что его выбирали как антитезу Порошенко, чтобы он не войну готовил, а наладил разумные отношения с Россией? Это он помнит? Или помнит только о том, чтобы в Лондоне спешить на встречу с шефом британской разведки? Вот это он помнит точно», — подчеркнул Пушков.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США, если они хотят разрешения кризиса, стоит обратить внимание Киева на исполнение Минских соглашений «пакетом, а не по частям». По его словам, если Вашингтон желает мира на Украине, то должен искренне работать, поощрять и даже заставлять Украину выполнять соглашения, под которыми она подписалась.