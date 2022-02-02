Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушков обвинил Зеленского в обмане

Сенатор Пушков заявил, что президент Украины Зеленский не выполняет предвыборные обещания
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков заявил, что память президента Украины Владимира Зеленского отличается избирательностью в отношении электората, интересы которого он должен защищать на посту главы государства. Об этом член Совфеда написал в Telegram.

По словам парламентария, Зеленский, который якобы забыл, кто подписался на Минские соглашения, таким образом выражает к ним свое отношение. Вместе с тем сенатор обвинил президента Украины в обмане.

«А Зеленский помнит свои предвыборные обещания? И что его выбирали как антитезу Порошенко, чтобы он не войну готовил, а наладил разумные отношения с Россией? Это он помнит? Или помнит только о том, чтобы в Лондоне спешить на встречу с шефом британской разведки? Вот это он помнит точно», — подчеркнул Пушков.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США, если они хотят разрешения кризиса, стоит обратить внимание Киева на исполнение Минских соглашений «пакетом, а не по частям». По его словам, если Вашингтон желает мира на Украине, то должен искренне работать, поощрять и даже заставлять Украину выполнять соглашения, под которыми она подписалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Подтверждена подлинность опубликованного ответа США и НАТО по безопасности
Никас Сафронов нашел объяснение малолюдности на похоронах Леонида Куравлева
В Белоруссии задержали уволившегося во время протестов следователя
Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты за рубеж
Звезда «Аншлага» рассказал о жизни на две семьи
Раскрыты главные недостатки беспилотных автомобилей
Российский врач рассказала о симптомах омикрона при повторном заражении
В Москве контактировавшие с больными COVID-19 смогут открыть больничный онлайн
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за убежища Исмаилову
Продажи российского зерна рухнули
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.