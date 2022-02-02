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Глава CNN ушел в отставку из-за романа с коллегой

Президент телекомпании CNN Цукер объявил о своем уходе с поста из-за служебного романа
Джефф Цукер

Джефф Цукер. Фото: Reuters

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил о своем уходе в отставку. Его заявление опубликовано на сайте телеканала.

Цукер сообщил, что уходит с поста из-за служебного романа, о котором своевременно не рассказал начальству. Информация вскрылась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. Имя коллеги бывший глава телеканала не назвал, однако отметил, что отношения развивались по обоюдному согласию. «От меня требовалось рассказать о них, когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся», — заявил он.

В феврале 2021 года Цукер анонсировал свою отставку. Тогда он заявил, что останется до конца действующего контракта, а затем будет двигаться дальше. СМИ писали, что у него не заладились отношения с новым менеджментом владельцев CNN, телекоммуникационной корпорации AT&T, который управляет медийными активами.

Цукер перешел в CNN в 2013 году. До этого он работал исполнительным продюсером в шоу Today на канале NBC News, директором NBC Entertainment и исполнительным директором NBC Universal.

Марина Совина
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