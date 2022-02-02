Названо число заводящих курортные романы туристов

Аналитики выяснили, как ведут себя туристы в поездках при необходимости общения с незнакомыми людьми, и назвали города мира, где легче всего завести новых друзей. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование сервиса Hotels.com.

Так, стало известно, что каждый пятый человек отправляется в путешествие в надежде с кем-нибудь подружиться, четверо из десяти туристов хотя бы раз в жизни наслаждались курортным романом, а 13 процентов респондентов намеренно отправляются в места, где проводятся шумные вечерники с большим количеством людей.

27 процентов опрошенных добавляют в друзья в социальных сетях своих попутчиков, а около 25 процентов из этого числа устраивают встречи с новыми знакомыми по возвращении домой.

«Что касается путешествий во время пандемии, то туристы больше, чем когда-либо, стремятся наладить связи с другими людьми. Идеальным местом для этого считаются отели. Путешественники как никогда открыты для незнакомцев, которые становятся друзьями», — отметила руководитель регионального отдела по связям с общественностью сервиса Эмма Тагг (Emma Tagg).

Эксперты отметили, что самыми «дружелюбными» местами мира признаны остров Ибица, Дублин, Амстердам, Сидней, Лас-Вегас, Ливерпуль, Барселона, Нью Йорк, остров Миконос и Рим.

Ранее в октябре 2021 года российский туристки поделились историями своих курортных романов и раскрыли огорчившие их подробности. Так, одна из девушек рассказала, что однажды познакомилась на отдыхе с молодым человеком, который утверждал, что ему 20 лет. Однако позже выяснилось, что ему еще не было 16. Другая путешественница пожаловалась, как один мужчина обманывал ее, притворяясь турком — на самом деле он был армянином.