Россиянки поделились огорчившими их подробностями курортных романов

Российские туристки рассказали истории своих курортных романов и раскрыли огорчившие их подробности. Об этом пишет «Рамблер».

Так, одна из читательниц поделилась, что на отдыхе в Крыму она познакомилась с парнем, который утверждал, что ему 20 лет. Однако по приезде домой россиянка нашла его страницу в социальных сетях и выяснила, что ухажеру было 15.

Другая путешественница рассказала, что молодой человек тоже обманывал ее, притворяясь турком — мужчина оправдывал свое хорошее знание русского языка долгим периодом жизни в России. Позже выяснилось, что он был армянином.

Тем не менее россиянки поделились с изданием и историями со счастливым концом. Например, по словам одной туристки, на отдыхе в Египте она встретила молодого человека, который был из ее родного города — сейчас пара живет в браке 12 лет. Другая девушка познакомилась с будущим мужем в Доминикане — мужчина сделал ей предложение выйти замуж на третий день общения. Сейчас супруги воспитывают общего ребенка.

Ранее в мае ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала курортные романы отдушиной в серой жизни. Она отметила, что обстановка курортов приводит к тому, что мужчины и женщины «желают отдаваться страсти без зазрения совести».