Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной сессии торгов Московской биржи российский фондовый рынок демонстрирует рост. Индекс Мосбиржи поднимается на 0,66 процента, до 3571,48 пункта, индекс РТС — на 0,64 процента, до 1466,97 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Рубль на фоне роста нефтяных котировок и стабилизации ситуации вокруг Украины продолжает рост. Доллар торгуется на уровне 76,65 рубля, (минус 0,28 процента с начала дня), евро — 86,37 рубля (минус 0,16 процента).

Почти все «голубые фишки» Мосбиржи находятся в плюсе. В лидеры выбились Ozon (плюс 2,38 процента, до 1678,5 рубля), «Яндекс» (плюс 1,5 процента, до 3789 рубля) и «Магнит» (плюс 1,14 процента, до 5172,5 рубля). Падение демонстрирует только «Алроса» (минус 0,09 процента, до 114,88 рубля), меньше других растут X5 (плюс 0,06 процента, до 1746 рубля) и «Норникель» (плюс 0,08 процента, до 21966 рубля).

Стоимость сорта Brent на утро 3 февраля находится на уровне 89,41 доллара за баррель (плюс 0,28 процента), стоимость WTI — на уровне 88,42 доллара (плюс 0,25 процента).

Российский рынок вернулся на уровень двухнедельной давности на фоне ожидающихся новых раундов переговоров России и Запада по гарантиям безопасности. Сам факт продолжения контактов инвесторы оценивают оптимистично, ожидая, что в том или ином виде компромисс будет найден, так что ситуация не приведет к открытому конфликту и введению в отношении Москвы беспрецедентных санкций.