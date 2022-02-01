Белый дом заявил о готовности Байдена к новым переговорам с Путиным

Белый дом: президент США Байден открыт к новым переговорам с Путиным по безопасности
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Oliver Contreras/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден готов и открыт к новым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным по безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Таким образом официальный представитель американской администрации ответила на вопрос, почему Байден, в отличие от европейских лидеров, пока не идет на диалог. «Президент, безусловно, продолжает оставаться открытым для этого. Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу», — указала она.

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Псаки подчеркнула, что США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой по европейской безопасности, однако Вашингтон еще не знает, какие решения примет президент России Владимир Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне. Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, есть ли необходимость в новом контакте глав государств после получения ответа США на предложения России по гарантиям безопасности.

Марина Совина
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