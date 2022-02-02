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США собрались продолжить сдерживание России

В Госдепе заявили о намерении сдерживать Россию до ее первых шагов по деэскалации кризиса
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Patrick Semansky / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США сдерживать Россию, передает РИА Новости.

По словам представителя Госдепа, американские власти собираются продолжить сдерживание России, пока не увидят первые шаги по деэскалации кризиса на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Украину инструментом НАТО. По его мнению, США не беспокоятся о безопасности Украины — эта тема для них является второстепенной. «Но самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чем дело, в этом смысле сама Украины — это просто инструмент достижения этой цели», — сказал Путин.

Марина Совина
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