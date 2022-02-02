Стало известно о «смятении» в Белом доме за сутки до захвата талибами Кабула

В Белом доме продолжали обсуждать план эвакуации американских граждан из Афганистана и даже не согласовали его, прежде чем боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) захватили Кабул 15 августа 2021 года. Об этом стало известно из документов от 14 августа того же года, попавшие в распоряжение издания Axios.

План не был согласован не только за сутки до вторжения талибов в афганскую столицу, но обсуждался и за несколько часов до полного захвата города. Некоторые эксперты полагают, что администрация президента США Джо Байдена погрязла «в бюрократии и смятении», а потому была вынуждена принимать важные решения в последнюю минуту.

Согласно документу, Белый дом решил уведомить американских сотрудников посольства в Афганистане о том, чтобы они сделали запрос на релокацию, только 14 августа. При этом в США так и не решили, какие страны станут промежуточными пунктами для тех, кого будут эвакуировать из страны.

Талибы пришли к власти в Кабуле 15 августа после вывода основной части американских войск из Афганистана. Эвакуация американских граждан из страны официально закончилась 31 августа.