Собянин заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

Фото: В. Новикова / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва выходит на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду, 2 февраля, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. Мы выходим на плато», — сообщил он.

Оценивая ситуацию с коронавирусом в Москве, градоначальник отметил, что число новых случаев заражения в городе увеличилось почти на 70 процентов, а число госпитализаций — на 40 процентов.

По данным оперштаба на 2 февраля, за прошедшие сутки в России был госпитализирован 17 201 пациент. Выздоровели и выписались за минувшие 24 часа 48 426 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 337 008 россиян с коронавирусом.