Названы шесть кожных симптомов омикрона

Британские эпидемиологи рассказали, что у заразившихся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции стали чаще выявляться кожные симптомы. Признаки часто похожи на проявления ОРВИ, но у них имеются определенные особенности, сообщает «Медик Форум».

Они назвали шесть основных признаков омикрона, которые можно определить по состоянию кожи. Прежде всего, у пациентов могут наблюдаться «ковидные пальцы» на ногах. Они могут менять цвет, становясь красными или фиолетовыми, а также на них может появляться зуд либо сыпь. О наличии инфекции могут говорить потрескавшиеся или воспаленные губы. Особенно волноваться стоит, когда они становятся синюшными или бледно-серыми — это свидетельствует о поражении дыхательной системы.

Кроме того, на коже может возникать сыпь или пятна, которые будут вызывать чесотку. Также при наличии омикрона у человека могут проявляться признаки, схожие с потницей — раздражением кожи, которое возникает из-за того, что у человека сильно выделяется пот и при этом он медленно испаряется, — или крапивницей. Наконец, кожная симптоматика может быть похожа на обморожение — выпуклые красные болезненные пятна.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова раскрыла особенности заражения омикроном у вакцинированных. По словам представителя Роспотребнадзора, ранее вакцинированные от коронавируса люди после заражения омикроном чаще всего болеют около пяти-семи дней.