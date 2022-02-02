Тактаров обратился к мексиканцам после избиения

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров после избиения в Мексике обратился к жителям страны. Его заявление приводится в Instagram.

Тактаров рассказал, что возвращается в Россию. «Надеюсь, мексиканцы исправятся, извинятся и станут лучше или хотя бы как раньше», — написал бывший спортсмен.

Об избиении Тактарова стало известно 22 января. Инцидент произошел в туристической зоне Ривьера-Майя. Отмечалось, что полиция завела дело. Экс-спортсмен заявил, что его избивали битой 30-40 минут, связав руки за спиной и пристегнув наручниками. По его словам, он не мог дышать, так как ему обмотали лицо футболкой.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году.