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Спорт

Бывшего чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике

Бывшего бойца MMA Олега Тактарова избили в туристической зоне Ривьера-Майя в Мексике
Олег Тактаров

Олег Тактаров. Фото: Bridge of Arts Press Office / Global Look Press

Бывшего бойца смешанного стиля (MMA) и экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олега Тактарова избили в Мексике. Об этом сообщил старший консул России в этой стране Андрей Трояновский, передает РИА Новости.

Как стало известно, инцидент произошел в туристической зоне Ривьера-Майя. «По словам самого Олега, полиция завела дело, но в посольство он никакой информации по этому делу не передавал», — рассказал Трояновский.

В консульстве добавили, что следят за ситуацией и будут готовы вмешаться, если россиянин столкнется с предвзятым отношением при рассмотрении дела. «Пока таких фактов нет, мы держим руку на пульсе, он об этом уведомлен и мы на связи», — отметил он, добавив, что это дело дипломатам глубоко небезразлично, как и другие подобные происшествия.

В ноябре прошлого года Олег Тактаров порассуждал о специфике отечественных школ самбо. Говоря о специфике подготовки самбистов в советское время, Тактаров подчеркнул, что в прошлом спортсмены тренировались гораздо больше.

Марина Совина
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