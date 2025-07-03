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14:35, 3 июля 2025Экономика

Сеть магазинов с названием из трех букв переименуют

«Коммерсант»: Сеть OBI может сменить название на QBI
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Сеть строительных гипермаркетов OBI может сменить название на QBI. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации источника, сеть магазинов с названием из трех букв подала заявку на регистрацию бренда в двух графических начертаниях в фирменных цветах OBI. Эксперты рынка ретейла ожидают, что бренд QBI будет использоваться как новое название OBI в стране. Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что регистрация нового бренда является стандартной практикой, если его планируют использовать на больших вывесках либо крышных конструкциях.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, поскольку старое и новое название визуально схожи, компания, скорее всего, выберет путь «мягкого» ребрендинга. Сумму, необходимую для смены вывесок, переоформления сайта и прочего он оценил не менее чем в 50 миллионов рублей. Процесс, добавил специалист, займет примерно три месяца. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская уточнила, что выбор схожего бренда поможет минимизировать затраты на маркетинговое продвижение.

В руководстве сети гипермаркетов заявили, что регистрация товарных знаков служит частью общей стратегии.

В июне стало известно, что ФАС разрешила российской компании «Гермес» приобрести сеть строительных гипермаркетов OBI.

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