ФАС разрешила российской компании покупку сети строительных гипермаркетов OBI

ФАС разрешила покупку сети строительных гипермаркетов OBI компании «Гермес»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российской компании «Гермес» покупку сети строительных гипермаркетов OBI. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В публикации сказано, что служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65 процентов долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью «Сделай своими руками», «Сделай своими руками Северо-Запад», а также «ОБИ Франчайзинговый Центр». В результате в ведомстве данную сочли сделку не представляющей угрозы для конкуренции на рынке розничной торговли стройматериалами.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд столицы признал законным отказ в праве использования товарных знаков OBI в России.