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11:11, 11 июня 2025Экономика

ФАС разрешила российской компании покупку сети строительных гипермаркетов OBI

ФАС разрешила покупку сети строительных гипермаркетов OBI компании «Гермес»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российской компании «Гермес» покупку сети строительных гипермаркетов OBI. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В публикации сказано, что служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65 процентов долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью «Сделай своими руками», «Сделай своими руками Северо-Запад», а также «ОБИ Франчайзинговый Центр». В результате в ведомстве данную сочли сделку не представляющей угрозы для конкуренции на рынке розничной торговли стройматериалами.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд столицы признал законным отказ в праве использования товарных знаков OBI в России.

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