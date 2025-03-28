Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 28 марта 2025Экономика

Суд отказал в праве на использование брендов сети OBI в России

Суд в Москве признал законным отказ в праве использования брендов OBI в России
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение немецкой компанией OBI GmbH, бывшим владельцем сети строительных гипермаркетов OBI в России, лицензионных договоров на использование своих товарных знаков в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Инстанция отклонила иск бывших юрлиц сети — подмосковного ООО «Сделай своими руками», петербургского ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад», а также ООО «Сделай своими руками — Казань», просивших признать отказ немецкой компании в брендах незаконным. В материале отмечается, что также было отклонено и требование истцов к Роспатенту о признании незаконной регистрации ведомством расторжения договоров.

Серия товарных знаков, ставших предметом разбирательства, была зарегистрирована немецкой OBI в России более десяти лет назад. В июне 2023-го компания отозвала лицензии на их использование, расторгнув соглашения. Суд согласился с доводами о том, что указание на частую смену состава участников компаний-истцов и неоплату ими лицензионного сбора является основанием для принятого ответчиком решения.

Работавшая в России с 2003 года OBI вышла из бизнеса в 2022-м. После того как магазины вновь были открыты, сообщалось, что их переименуют. В августе 2023-го «Ведомости» писали, что работать они могут начать под брендом Domus, что связывали с условиями договоренностей с компанией из ФРГ.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев приказал ВСУ занять новые регионы в России

    Россиянам рассказали, как правильно копить на крупные покупки. В чем секрет?

    Реклама

    Перечислены самые опасные для зубов продукты

    В России назвали сомнительным аргумент Украины не возвращать всех вывезенных жителей

    В российском регионе задержали семерых мошенников за обман банка на 20 миллионов рублей

    Россиянин описал землетрясение в Бангкоке словами «все ходило ходуном»

    Хиллари Клинтон шокировала «тупость» администрации Трампа

    Священники приняли красную плесень на хлебе для причастия за чудо

    Директора российского драмтеатра и его зама осудят за аферу на 30 миллинов рублей

    Возвращение вывезенных ВСУ жителей Курской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше