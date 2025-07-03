В России прокомментировали гибель заместителя главкома ВМФ России

Депутат Колесник: Генерал Михаил Гудков никогда не прятался за подчиненными

Заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков был настоящим генералом и погиб в бою, как воин, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Смерть российского военного он прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что гвардии генерал-майор, Герой России, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в боях под Курском. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Депутат рассказал, что генерал-майор был известным человеком, который пользовался уважением среди сослуживцев. Колесник подчеркнул, что о нем всегда отзывались как о настоящем генерале, который не боялся быть на линии боевого соприкосновения.

«Жил и ушел из жизни как воин. Настоящий офицер, настоящий генерал. Никогда не прятался за спинами подчиненных. Это очень важно всегда, когда бойцы таким образом оценивают своего начальника. Вот основная характеристика — не прятался за спиной подчиненных. Поэтому, пока живы, будем помнить», — высказался Колесник.

Звание Героя России Гудков получил в 2023 году будучи командиром 155-й бригады морской пехоты. В 2024 году ему присвоили звание генерал-майора и наградили именным оружием. Заместителем главнокомандующего ВМФ он стал в марте этого года. О назначении объявил президент Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».