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14:29, 3 июля 2025Силовые структуры

Создателя «Фабрики миллионеров» обвинили в изнасиловании ученика-подростка

Коуча по маркетингу из Москвы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика на занятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, подросток познакомился с 37-летним мужчиной в сентябре 2022 года. Мальчик купил у коуча курс и обучался онлайн через звонки. В ноябре наставник назначил встречу для своих учеников в отеле в Москве. После тусовки он предложил подростку бесплатное проживание и обучение прямо в гостинице. Тот согласился и остался в номере с ночевкой. На утро мальчик понял, что его раздели и изнасиловали. Через два дня коуч позвал его в Сочи. Там домогательства продолжились.

Спустя 2,5 года подросток обратился в полицию.

Ранее в лагере «Сосновый бор» Красноярского края группа подростков изнасиловала 10-летнего мальчика бутылкой.

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