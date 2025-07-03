Создателя «Фабрики миллионеров» обвинили в изнасиловании ученика-подростка

Коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика на занятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, подросток познакомился с 37-летним мужчиной в сентябре 2022 года. Мальчик купил у коуча курс и обучался онлайн через звонки. В ноябре наставник назначил встречу для своих учеников в отеле в Москве. После тусовки он предложил подростку бесплатное проживание и обучение прямо в гостинице. Тот согласился и остался в номере с ночевкой. На утро мальчик понял, что его раздели и изнасиловали. Через два дня коуч позвал его в Сочи. Там домогательства продолжились.
Спустя 2,5 года подросток обратился в полицию.
Ранее в лагере «Сосновый бор» Красноярского края группа подростков изнасиловала 10-летнего мальчика бутылкой.