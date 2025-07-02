Стала известна судьба изнасиловавших 10-летнего мальчика в российском лагере подростков

Изнасиловавшие мальчика в красноярском лагере подростки находятся сейчас дома

Подростки, изнасиловавшие 10-летнего мальчика в детском лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае, сейчас находятся дома. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, им даже не запрещено выходить из дома. После окончания расследования опека может попросить суд, чтобы подростков отправили в центр временного содержания.

Отмечается, что семьи напавших характеризуются положительно. Поэтому родителей не станут привлекать за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Красноярском крае трое подростков подвергли жестким издевательствам 10-летнего мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мать пострадавшего школьника рассказала, что обидчики занимаются тайским боксом в клубе «Феникс». Россиянке также удалось выяснить, что юноши надругались еще над одним ребенком.