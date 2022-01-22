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Спорт

Тактаров прокомментировал избиение в Мексике

Боец Олег Тактаров об избиении в Мексике: каждую секунду думал, что это конец и я умру

Кадр: @fighttimeru

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров прокомментировал информацию о том, что его избили в Мексике. Слова спортсмена приводятся в Instagram FightTime.

«Сначала меня вырубили битой, я был в отключке. Когда пришел в себя, то уже лежал на полу, руки были за спиной и пристегнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как футболкой мне обмотали лицо и избивали 30-40 минут. Каждую секунду думал, что это конец и я умру», — рассказал Тактаров. Он подчеркнул, что от смерти его спасла полиция.

Об избиении Тактарова стало известно ранее 22 января. Инцидент произошел в туристической зоне Ривьера-Майя. Отмечалось, что полиция завела дело. В консульстве России в Мексике добавили, что следят за ситуацией и будут готовы вмешаться, если россиянин столкнется с предвзятым отношением при рассмотрении дела.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал победителем одного из них, одержав победу над Тэнком Эбботом в финале UFC 6: Clash of the Titans в 1995 году.

Анастасия Борисова
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