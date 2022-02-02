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В Узбекистане предложили полностью запретить TikTok

Партия «Адолат» предложила запретить TikTok в Узбекистане

Фото: Shutterstock

Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») предложила полностью запретить в Узбекистане социальную сеть TikTok из-за ее влияния на молодежь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте политсилы.

Поводом для такого предложения послужил ролик, снятый в Самарканде. На нем молодой человек бьет ногой по голове пожилого мужчину. В партии отмечают, что в отношении родителей несовершеннолетнего уже были приняты меры.

Представители политсилы отмечают, что они категорически против насилия, а TikTok мешает воспитанию молодежи. «Надо усилить меры уголовной ответственности, полностью блокировать мобильные приложения в сети интернет, от которых больше вреда, чем пользы, такие как TikTok», — заявили в партии.

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В «Адолат» уверены, что одного запрета соцсети в стране недостаточно — необходимо изучить возможность ограничения доступа к ней с помощью VPN.

В ноябре 2021 года Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила доступ к нескольким соцсетям, мессенджерам и видеохостингам, в том числе Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и «Одноклассникам». По версии властей, соцсети нарушили правила обработки персональных данных. В тот же день доступ к ресурсам был восстановлен, а начальник инспекции уволен со своего поста.

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Алиса Реброва
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