Начальника госинспекции Узбекистана уволили за блокировку YouTube и Instagram

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил начальника Государственной инспекции по надзору в сфере информации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшера Зияева за блокировку таких ресурсов, как YouTube и Instagram. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов рассказал, что доступ к ранее заблокированным соцсетям и мессенджерам восстановлен. Зияев уволен за «ошибочные и несогласованные действия».

«Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства», — заявил Асадов и добавил, что по произошедшему факту будут проведены следственные действия.

3 ноября «Узкомназорат» ограничил доступ к нескольким соцсетям, мессенджерам и видеохостингам. В их число попали Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и «Одноклассники». Сообщалось, что соцсети были заблокированы за отказ хранить персональные данные узбекистанцев на серверах внутри страны.

